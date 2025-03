Assassino de estudante da UnB é denunciado por tentativa de feminicídio da ex

Vinícius Neres Ribeiro, o assassino confesso de Louise Maria da Silva Ribeiro, a estudante da Universidade de Brasília (UnB) morta em 2016, está sendo denunciado, pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama, por tentativa de feminicídio da ex-namorada. Em 11 de março, ele invadiu a casa da vítima e deixou o gás de cozinha aberto com o intuito de asfixiá-la. Atualmente, Vinícius está preso.

De acordo com a Promotoria, o crime foi praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, tendo em vista que o denunciado e a vítima eram ex-namorados; e meio asfixiante, utilizando gás de cozinha para praticar o feminicídio. Além disso, ao ingressar na casa da vítima, Vinícius, que já era denunciado pela mulher, descumpriu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. A Promotoria reafirmou a necessidade e adequação da prisão preventiva do acusado.

Violência doméstica

O assassino confesso da estudante da UnB foi condenado a 22 anos de prisão e cumpria pena em regime semiaberto quando conheceu a ex-namorada. No dia 11 de março, entre 8h30 e 10h30, no Setor Oeste do Gama, Vinícius entrou clandestinamente na residência da vítima e deixou aberta a válvula de liberação do gás da cozinha, que se espalhou e tomou conta de todo o ambiente. O intuito era que a vítima, ao retornar à casa, inalasse a substância e morresse em decorrência de asfixia. O feminicídio não se consumou porque policiais detectaram o vazamento e acionaram o Corpo de Bombeiros antes que ela retornasse ao local.

O acusado e a vítima mantiveram um relacionamento e, dias antes do atentado, por não aceitar o término, ele já havia praticado investidas criminosas contra a ex-namorada, que culminaram no registro de ocorrências policiais e decretação de medidas protetivas de urgência por crimes de perseguição, violência psicológica e falsidade ideológica, entre outros.