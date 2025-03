Rodoviária do Plano Piloto terá serviços gratuitos nesta quarta-feira (19/3)

A Rodoviária do Plano Piloto recebe, nesta quarta-feira (19/3), a sexta edição da Quarta do Cidadão, da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). Além de vacinação, o programa vai ofertar, à população em situação de vulnerabilidade, atendimentos de odontologia e oftalmologia prestados pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), do Detran e da Agência do Trabalhador. Os serviços estarão disponíveis das 9h às 16h, na plataforma superior da rodoviária. A ação, promovida desde agosto de 2024, é realizada na terceira quarta-feira do mês. Mais de 1,6 mil atendimentos foram contabilizados em cinco edições.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Quarta do Cidadão conta com o apoio da Unidade Móvel de Atendimento Itinerante, que disponibiliza sessões extrajudiciais de mediação para a efetivação do direito de filiação, paternidade e maternidade, em busca da democratização do acesso aos serviços jurídicos e de mediação, promovendo a efetivação de direitos fundamentais. A cada edição, a iniciativa fortalece seu impacto social por meio da ampliação de parcerias estratégicas, garantindo que homens em situação de vulnerabilidade tenham acesso a serviços essenciais e integrados. O intuito é consolidar a ação como um modelo de inclusão e assistência social, oferecendo não apenas soluções imediatas, mas também ferramentas que possibilitam a reconstrução da vida desses homens com dignidade e autonomia.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, a promoção de políticas públicas voltadas para essa população contribui para uma sociedade mais justa. “O objetivo é garantir que todos tenham acesso às oportunidades necessárias para uma vida digna fortalecendo os laços familiares e comunitários e melhorar a saúde mental e emocional dos atendidos”, afirmou.

O chefe da Assessoria Especial da DPDF e coordenador da ação, Celso Murilo de Britto, reforça que a iniciativa é uma ferramenta essencial para garantir o acesso à Justiça a homens em situação de vulnerabilidade. “A Quarta do Cidadão é fundamental para assegurar direitos básicos e promover a cidadania, beneficiando aqueles que muitas vezes não conseguem acessar o sistema de Justiça de outra maneira”, explicou.

A defensora pública e chefe do Núcleo de Assistência Jurídica dos Juizados Criminais, Cíveis e de Violência Doméstica de Brasília, Patrícia Albuquerque Tavares, enfatizou que garantir esse acesso, independentemente da condição socioeconômica, é um passo essencial para fortalecer a cidadania e os direitos humanos. “Muitos participantes da iniciativa enfrentam desafios como desemprego, endividamento, falta de documentação regularizada e conflitos familiares. Ao disponibilizar atendimento especializado e integrado, oferecemos ferramentas para que esses cidadãos reconstruam suas vidas”, concluiu.

Desempregado, o podador de árvores Marco Andrade Araújo participou da Quarta do Cidadão. Morador de Arapoanga, em Planaltina, ele conta que foi ao evento em busca de oportunidade profissional. “Com essa ajuda, os desempregados ganham força para buscar uma vida melhor e mais digna, com mais oportunidades de sustento. É uma forma concreta de inclusão social e de garantir que todos tenham uma chance justa de recomeçar”, agradeceu.

Serviços ofertados

A Quarta do Cidadão oferecerá ainda sessões extrajudiciais de mediação e conciliação para a efetivação do direito de filiação, paternidade e maternidade além de testes de DNA realizados pela DPDF.

A iniciativa ofertará também serviços como emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN), realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Para realizar o serviço, as pessoas solteiras ou em união estável devem apresentar a certidão de nascimento. As casadas devem levar a certidão de casamento e as separadas, divorciadas ou viúvas, a certidão de casamento com a devida averbação. Os documentos devem ser levados em sua forma original ou em cópia autenticada.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet/DF) também estará presente com os serviços da Agência do Trabalhador Itinerante, com vagas de emprego, cesta do trabalhador, atendimento ao empregador, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital, orientações para os cursos ofertados pela Sedet-DF, Programa PROSPERA (Microcrédito), seguro-desemprego e orientação profissional.

A ação oferecerá também serviços do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), como conscientização sobre educação no trânsito, regularização de documentação, dentre outros. O evento contará ainda com a parceria do Instituto Diabetes Brasil, que disponibilizará orientação sobre diabetes e realização de teste de glicemia. A ação contará também com a parceria da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus/DF), que disponibilizará serviços do Na Hora, distribuição de água potável pela Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), corte de cabelo e barba, além de apoio da Neoenergia para a prestação de serviços que visem à assistência social e o desenvolvimento comunitário da população em situação de vulnerabilidade.