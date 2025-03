Mulher mata marido com facada no pescoço; veja vídeo

Uma mulher está sendo procurada após matar o marido com golpes de facão no pescoço, na Cidade Ocidental (GO). O crime foi na última segunda-feira (17/03), por volta das 22h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Militar foi acionada pelo porteiro do condomínio para parar uma briga entre o casal. Durante a discussão, a mulher atacou o pescoço do marido com uma faca. Quando os policiais militares do 33º BPM (Cidade Ocidental) chegaram, o homem já estava morto no apartamento. A arma do crime foi descartada na parte de fora da residência.

Leia também: Rollemberg fala das expectativas para o mandato como deputado federal



Segundo testemunhas, o casal tinha histórico de várias discussões e brigas, e a vítima já teria sofrido agressões físicas antes.

Leia também: Saiba quem é a mulher que foi encontrada esquartejada em estação da Caesb

A suspeita fugiu do local após o crime. A Polícia Civil investiga o crime. Até o momento da publicação desta matéria, a suspeita continuava foragida.

Veja o vídeo:

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho