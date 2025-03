Lucas Lima surpreende fãs com tamanho de nova tatuagem: 'Dor intensa'

Lucas Lima chocou a web após mostrar a sua mais nova tatuagem. O músico de 42 anos usou as redes sociais, no último final de semana, para dividir com os seguidores como ficou o resultado do desenho que fez no ombro.

Em seu perfil do Instagram, o ex-marido de Sandy contou que estava tentando perpetuar a arte no corpo há anos. "Eu estava há anos pensando nessa tatuagem. Ela é muito mais 'extrema' do que as que eu tenho e eu sabia que precisava de um processo de amadurecimento e investigação maior", iniciou ele.

Durante a postagem, o artista explicou que foram três dias para cravar o desenho no ombro. "Aí foi o dia de tatuar. 6:10 da dor mais intensa que eu já senti, sem trégua. Uma dor que me levou pra um monte de lugar mentalmente que eu nem sabia que eu tinha, o que na real é uma das piras de uma tatuagem dessas", contou.

Lucas ainda dividiu com os seguidores um desabafo sobre etarismo. "Uma amiga me disse 'tem certeza que quer fazer uma tattoo assim? Não esquece que tu tem 42 anos…'. Primeiro eu me ofendi, depois eu sorri sozinho. Sim, não tem idade melhor para grandes decisões."

"Eu sei que, assim como ela, muita gente vai colocar na caixinha divórcio/crise de meia idade, já me acostumei com o fato de que, para muitas pessoas, essa é a única motivação para um homem de 42 anos fazer qualquer coisa, sejam viagens, aulas de surf skate ou blocos de carnaval", disse.