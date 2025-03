José Humberto Pires filia-se ao MDB e será candidato a deputado federal

O secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, filiou-se, nesta quarta-feira (19/3), ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A filiação foi formalizada em almoço com a cúpula nacional da legenda, em Brasília. O governador Ibaneis Rocha anunciou que o secretário virá como candidato a deputado federal pelo DF em 2026.

“Estamos em um processo de fortalecimento do nosso partido para as eleições de 2026. Temos um trabalho árduo para fazer de trazer filiações de peso para que possamos fazer de cinco a seis deputados distritais e, no mínimo, dois federais e o José Humberto faz parte disso”, declarou Ibaneis Rocha.

O governador do DF anunciou ainda que, no próximo dia 5 de abril, haverá um evento do MDB local onde serão anunciadas mais três filiações ao partido. “O Wellington (Luiz, presidente da Câmara Legislativa do DF e do MDB local) ficará a cargo de cuidar da chapa distrital e eu pessoalmente estou interagindo com todas as lideranças que possam vir para o nosso partido”, disse Ibaneis.

José Humberto disse que avaliou o cenário com cautela antes de tomar a decisão de se filiar. “Aguardei o tempo certo. Não trabalho nada de maneira precipitada. Essa decisão de me filiar ao partido foi pensada e amadurecida com meus sócios, minha família”, destacou.

O ex-presidente da República, Michel Temer, era esperado, mas não apareceu. A assessoria informou que ele teve um imprevisto e precisou retornar a São Paulo. Entre as autoridades presentes, estava o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi; o ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco; o senador Romero Jucá (RR).

Outros membros do MDB do DF também estiveram presentes como o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Wellington Luiz, os deputados distritais Daniel Donizet, Jaqueline Silva e Hermeto; o deputado federal Rafael Prudente. O secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, e a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, também participaram do encontro.