Policia prende ex-servidor do MPU foragido após matar marido da amante

Um homem foragido da Justiça, condenado a 14 anos de prisão por matar o marido da amante, foi preso na tarde desta quinta-feira (20/3), por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

De acordo com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO), o foragido é ex-servidor do Ministério Público Federal. No dia do crime, em 2021, ele se encontrou com o marido da amante. Os dois iniciaram uma discussão, e o autor do crime sacou uma arma e efetuou um disparo contra a vítima, que não resistiu.

Em abril de 2024, ele foi condenado e, desde então, estava foragido. A prisão ocorreu durante uma ação da FICCO-DF no Gama. Ele foi encontrado e detido no Setor Oeste e, em seguida, encaminhado à 20ª Delegacia para o cumprimento do mandado de prisão.