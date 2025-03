Operação desarticula esquema de tráfico de drogas para clientes de luxo

Uma rede de tráfico de drogas, que atuava principalmente ma região de Samambaia, foi alvo da Operação Ícarus, realizada nesta sexta-feira (21/3). Os criminosos agiam na modalidade "delivery", com entregas de substâncias entorpecentes como a cocaína. Até o momento, um homem foi preso em flagrante durante ações realizadas pela 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

A investigação teve início em janeiro de 2025, após uma denúncia anônima enviada à Ouvidoria-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A denúncia relatava que um indivíduo utilizava uma motocicleta vermelha e uma mochila de entregador de aplicativo para realizar as entregas, principalmente para clientes envolvidos com prostituição.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada na QR 501 de Samambaia Sul, foram encontradas mais de 300 porções de cocaína fracionadas e prontas para venda. O suspeito foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas. A pena pode variar de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa.

As diligências e a análise de imagens de câmeras de segurança permitiu identificar transações típicas de tráfico, com o pagamento via Pix e a entrega de pacotes de pequeno volume. O principal suspeito, um homem de 19 anos, foi localizado por meio de cruzamento de dados da motocicleta utilizada e registros nas plataformas de entrega. Ele não possuía antecedentes criminais e era responsável por receber pedidos, preparar as porções de droga e realizar as entregas diretamente aos usuários.