Operações prendem foragido da justiça e homem por posse ilegal de arma

Dois homens foram presos em ações distintas realizadas na quinta-feira (20/3), no Itapoã e na Estrutural. A primeira prisão ocorreu por volta das 18h30, quando a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em uma operação conjunta com a Polícia Civil (8ª DP), capturou um foragido da justiça com um histórico criminal extenso. O homem, de 23 anos, possuía dois mandados de prisão em aberto e passagens por crimes como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e roubo.

O criminoso foi detido durante uma operação realizada pelas equipes do GTOp 35, GTOp 40 e da Inteligência da PMDF, e foi encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Horas depois, por volta das 22h, outra ação da PMDF resultou na prisão de um homem por posse ilegal de arma de fogo e munição. A equipe do GTOp 35, após receber uma denúncia anônima, foi até a Estrutural, onde localizaram um revólver calibre.32 com dois cartuchos intactos, além de uma porção de maconha.

O suspeito, também de 23 anos, admitiu que estava guardando a arma para outra pessoa, possivelmente menor de idade. O homem foi preso e levado à 8ª DP, com os itens apreendidos.