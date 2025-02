Expansão do Metrô em Samambaia terá investimento de R$ 319 mi

As obras de expansão do metrô em Samambaia devem ficar prontas em quatro anos. A vice-governadora Celina Leão assinou, nesta quarta-feira (19/2), a ordem de serviço para o início das obras, que irão ampliar 3,6 km de trilhos ao ramal Samambaia, além da construção de duas novas estações, três viadutos e quatro passarelas de pedestres. O investimento total será de R$ 319.751.557,44, com recursos do GDF e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A ampliação beneficiará aproximadamente 12 mil passageiros diariamente e melhorará a mobilidade urbana da região. O trecho estenderá a linha a partir da estação Terminal Samambaia até o subcentro oeste do bairro, conectando Samambaia Norte e Sul. As estações nº 35 e nº 36 serão construídas próximas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ao Centro Olímpico e Paralímpico (Rei Pelé), sendo que esta última passará a ser o novo terminal do metrô na região.

Durante o evento, a vice-governadora Celina Leão destacou a importância da obra e ressaltou o compromisso do governo com o transporte público. “O transporte público é um direito fundamental, mas, para funcionar, ele precisa ser executado. O governador Ibaneis não apenas possibilitou essa ampliação, mas também está plantando sementes para o futuro", afirmou.

A obra inclui a realização de projetos executivos, escavação, remanejamento de interferências, novas redes de drenagem, pavimentação, construção de estações e implantação de sistemas de energia, telecomunicações e mecânicos. O consórcio CG – JFJ, formado pelas empresas CG Construções LTDA e JFJ Tecnologia em Instalações Elétricas, foi o vencedor da licitação e será responsável pela execução dos trabalhos.

Expansão

O Metrô-DF, que atualmente possui 42,38 km de extensão e liga Brasília a Ceilândia e Samambaia, transporta cerca de 160 mil usuários por dia. A rede é formada por um eixo principal de 19,19 km, além de dois ramais: um de 14,31 km, que liga a estação Águas Claras a Ceilândia Norte, e outro de 8,8 km, que conecta Águas Claras a Samambaia.

Nos últimos anos, três novas estações foram inauguradas: Estrada Parque, 106 Sul e 110 Sul. Além da expansão em Samambaia, o governo do DF também trabalha na ampliação da linha em Ceilândia, que prevê a construção de mais 2,3 km de trilhos e duas estações. Quando concluída, essa obra beneficiará cerca de 20 mil passageiros por dia.

O administrador de Samambaia, Marcos Leite também celebrou a iniciativa que segundo ele trará benefícios para a região. "Samambaia é uma cidade com quase 300 mil habitantes e merece essa expansão do metrô. Esse projeto trará mais qualidade de vida para a população", afirmou com entusiasmo.

Criação

Durante a cerimônia, Celina Leão anunciou que o governo do Distrito Federal deu início a um estudo para a criação de uma linha do metrô na região do Gama. O levantamento, que será realizado ao longo de 12 meses, é um passo fundamental para a futura implantação do transporte na cidade. "Sem esse estudo, nem poderíamos ter metrô no Gama. O primeiro passo foi dado. Estamos planejando isso para as próximas gerações", destacou a vice-governadora.

O governo também abriu licitação para a elaboração de estudos de viabilidade para a Linha 2 do Metrô-DF, que atenderá as regiões do Gama, Santa Maria, Riacho Fundo, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Cruzeiro, conectando essas áreas à Rodoviária do Plano Piloto e à Esplanada dos Ministérios. As propostas para esse projeto serão recebidas até 25 de fevereiro de 2025, e a empresa vencedora terá 13 meses para concluir o estudo.

O secretário de Transporte do DF, Zeno Gonçalves, reforçou a importância da modernização do sistema metroviário. "Precisamos fortalecer o transporte público e oferecer mais eficiência e qualidade. A ampliação das linhas permitirá mais conforto e agilidade para a população", disse.