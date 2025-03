Última alegria: antes de morrer, Adrian comemorava primeiro par de óculos

Horas antes de falecer, Adrian David Feitoza Coelho, 10 anos, comemorava a ida à consulta oftalmológica para o uso do primeiro óculos de grau. O menino teve os sonhos e a alegria momentânea encerrada de forma trágica ao sofrer uma descarga elétrica e ter uma parada cardiorrespiratória. O incidente ocorreu na tarde dessa quinta-feira (20/3), no bairro Estância, em Planaltina.



Adrian voltava com a mãe de carro de uma ótica em Planaltina e seguia para casa. Chovia e ventava forte, quando a mulher ouviu um estrondo e percebeu que um cabo de energia havia se rompido, mas não sabia se tinha sido em frente ao próprio carro. De acordo com testemunhas, o fio caiu sobre outros dois veículos e “laçou” o pneu traseiro esquerdo de um dos automóveis, ocasionando em um “derretimento”. Populares informaram que o incêndio provocado pelo rompimento dos cabos nos carros só não foi maior devido às chuvas no momento do acidente.

Em depoimento à polícia, a mãe de Adrian contou que decidiu parar o carro após ver pessoas acenando e gritando para ela, dizendo: "Sai do carro! Sai do carro!". Assustada, ela deixou o veículo às pressas com o filho e, ao sair, pediu que o menino corresse e se protegesse da chuva debaixo de uma marquise de uma loja. Foi neste momento em que, ao dar o primeiro passo, Adrian pisou sob um fio rompido e caiu.

Por um instante, a mãe imaginou que o filho havia tropeçado em algo, mas logo notou que o menino recebia uma descarga elétrica e estava com várias queimaduras pelo corpo. De acordo com a mulher, o socorro demorou 40 minutos para chegar. Adrian chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu.

A advogada da família, Katiuss Vieir, afirmou que a Companhia Neoenergia tem dado todo o suporte aos parentes da vítima. O corpo do menino segue no Instituto de Medicina Legal (IML) sem previsão de liberação.

A Neoenergia se manifestou por meio de nota. "A Neoenergia Brasília lamenta profundamente o ocorrido e informa que, neste momento, a prioridade da empresa é prestar todo o apoio necessário aos familiares da vítima. As causas do acidente estão sendo apuradas, e a distribuidora irá colaborar com as autoridades nas investigações com tudo o que for necessário", escreveu.