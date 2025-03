Vídeo: cascavel é resgatada em estacionamento residencial no Park Sul

Uma cobra cascavel foi resgatada no estacionamento subterrâneo de um prédio residencial no Park Sul, próximo ao ParkShopping, na noite desta sexta-feira (21/3). O Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi acionado por um morador e precisou isolar a área para fazer a captura do animal. Depois de capturada, a cobra, de cerca de 1,5 metro de comprimento, foi solta em uma área de preservação no DF.

Cascaveis são cobras venenosas típicas do Cerrado e são consideradas umas das espécies mais perigosas do mundo. Elas são identificadas pelos aneis que compõem sua pele e pelo chocalho característico na ponta da cauda. Sua picada é muito dolorosa e pode ser fatal. Caso um animal como esse seja visto no DF, a recomendação é ligar no serviço de emergência policial, via 190.

Assista ao vídeo do resgate:







