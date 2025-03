No Dia Mundial da Água, Caesb promove atividades no Lago Paranoá

O Dia Mundial da Água, celebrado neste sábado (22), é mometo de reflexão sobre o uso do recurso, essencial para a biodiversidade, a geração de energia e o desenvolvimento sustentável. Em 1993, a Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Mundial da Água, celebrado anualmente em 22 de março. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da água para o planeta. A data também reforça a necessidade de ações em apoio ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 6), que busca garantir acesso à água potável e saneamento para todos até 2030.

O Dia Mundial da Água também reforça a necessidade de preservar os recursos hídricos, promover o uso consciente e garantir o acesso à água potável para todas as pessoas, especialmente em regiões onde a água é escassa. Para comemorar a data, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) promoveu um aulão gratuito de natação e de caiaque na Prainha do Lago Norte, no Lago Paranoá.

Recurso que precisa de ser preservado

O presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, afirmou ao Correio que o evento é uma excelente oportunidade para refletir sobre o uso consciente da água e a necessidade de preservação do recurso para as futuras gerações.

“Muitas pessoas ao redor do mundo ainda não têm acesso a água limpa e tratada, e muitos países e regiões enfrentam essa mesma dificuldade. Felizmente, no Distrito Federal, contamos com uma água de excelente qualidade. A água fornecida pela Caesb é um verdadeiro patrimônio de Brasília. O Dia Mundial da Água é uma oportunidade para conscientizar a população sobre a importância de preservar esse recurso essencial para a vida, que, apesar de fundamental, é finito e precisa ser cuidado.”

Experiência educativa

Nem mesmo as chuvas que caíram em Brasília foram capazes de afastar os brasilienses do evento realizado pela Caesb. O aulão de natação e de caiaque contou com a participação de adultos, adolescentes e crianças.

Patrícia Oliveira, 37, vendedora de consórcios, aproveitou o sábado para trazer os filhos Mateus, 8, e Mariana, 13, para participarem do evento do Dia Mundial da Água. “Trouxe em forma de incentivo e também por ser o Dia Mundial da Água para eles adquirirem conhecimento com as atividades da Caesb e se divertirem. O Mateus adora água e acho que ele vai criar uma memória afetiva de hoje.”

O professor Tiago Sato, especialista em natação em águas abertas, conduziu as atividades. Segundo ele, a natação permite ensinar às crianças como é possível conciliar lazer e preservação ambiental. “A gente precisa ser mais cuidadoso com a água, que é um recurso escasso em alguns lugares. Mesmo com as chuvas, as atividades deram certo. Os brasilienses têm que aproveitar mais o Lago, que é um cartão postal da cidade.”

