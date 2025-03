Homem é preso por tráfico de drogas em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na manhã deste sábado (22) , um homem suspeito de tráfico de drogas na QNN 03, em Ceilândia. O flagrante ocorreu quando policiais do 8º e 10º batalhão avistaram o suspeito vendendo crack para um usuário. Ao notar a presença da equipe, o homem tentou fugir do local de bicicleta e jogou a droga no chão.

Durante a abordagem, os policiais encontraram R$79 em notas trocadas com o suspeito. A droga dispensada foi apreendida. Em seguida, a equipe realizou buscas na casa do homem, onde foi localizada uma quantidade significativa de crack e porções de cocaína, além de R$ 665,00 em espécie.

O irmão do suspeito, que estava na casa, afirmou não saber da existência da droga. O homem foi levado para a 15ª DP, onde o flagrante por tráfico de drogas foi registrado. Segundo a Polícia Militar, ele havia sido beneficiado pela saída temporária.

