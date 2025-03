Encontro nacional de ouvidorias do SUS no DF debate fortalecimento da saúde

O Distrito Federal recebeu, de quarta (19/3) a sexta-feira (21/3), o Encontro Nacional da Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (SUS). O evento, realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, debateu a importância das ouvidorias do SUS para a garantia de direitos aos cidadãos e o relevante papel dos profissionais que atuam nas ouvidorias, garantido que esses espaços sigam fortalecendo a participação social e qualificando a gestão do sistema de saúde.

O vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Rodrigo Buarque, avaliou que a ouvidoria é um termômetro do SUS, pois “deixa visível onde estão os problemas, como falta de médicos, queixas a respeito da qualidade da atenção oferecida à população". "É um instrumento sensível para verificação de como o SUS está na ponta. Além de críticas, também são recebidos elogios”, citou.

Rodrigo também defendeu a criação de uma política nacional de ouvidorias. “Esse é um trabalho dedicado, que precisa ser transformado em uma política nacional, para que seja aplicada nos municípios brasileiros. A ouvidoria precisa funcionar, não apenas nas capitais, mas também em pequenos municípios”, ressaltou.

Cerca de 600 pessoas foram credenciadas no evento, entre elas ouvidores e gestores do SUS, órgãos colegiados, unidades do Ministério da Saúde, entidades vinculadas ao Ministério e demais atores que possam contribuir e apoiar a construção da Política Nacional de Ouvidorias do SUS.

A Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde atua como mecanismo institucional de participação social. O canal escuta, acolhe, analisa e encaminha as manifestações das pessoas usuárias do SUS em todo Brasil. É a área responsável por receber solicitações, elogios, reclamações, denúncias e demais manifestações quanto aos serviços e atendimentos prestados pelo Sistema Único de Saúde.

