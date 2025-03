Parque da Cidade recebe 8ª edição da CaminhaDown neste domingo (23/3)

A 8ª edição da CaminhaDown acontece neste domingo (23/3) no estacionamento 10 do Parque da Cidade. O evento tem o intuito de celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é comemorado dia 21 de março. Como convidado de honra, o evento recebe o influenciador goiano João Vitor de Paiva, premiado pelo IBest 2024 como um dos 20 maiores influenciadores na categoria Diversidade e Inclusão do Brasil, formado em Educação Física na PUC-GO e é membro do Conselho Jovem da Unicef. A CaminhaDown já faz parte do calendário oficial do Distrito Federal.

“Estou muito feliz de estar ajudando pessoas com síndrome de Down ou alguma deficiência, é muito importante pra mim e para meu trabalho. Eu quero mostrar que eu sou capaz de fazer tudo, todo mundo pode ser oque quiser. Siga seu sonho, não desista dele, batalhe”, afirma João. O pai do influenciador, o jornalista João Bosco Bittencourt, lembra a importância da educação inclusiva na vida do filho: “João Vitor sempre estudou em escolares regulares, mas com professor de apoio”, conta.

"A CaminhaDown é realizada para todos, não apenas para pessoas com síndrome de Down e seus familiares”, afirma a organizadora, Melina Sales, que propõe: “é importante que todos, pessoas com e sem deficiência, estejam juntos em busca de um mundo mais justo e contra o preconceito".

A caminhada já contou com a participação de 700 pessoas, número que vem crescendo a cada edição, o principal intuito é trazer informação, reunir as famílias e reivindicar direitos. “Começamos o ano mais uma vez sem o apoio nas escolas, não tem monitor, não tem educador social voluntário, não tem livro digital, não tem sala de recursos, como incluir a pessoa com síndrome de Down no ambiente escolar sem nenhum suporte?”, questiona a organizadora da caminhada.

Outras atividades estão previstas para o dia, como a Oficina de Artes da PIPA – Pedagogia Inclusiva Pelas Artes, brinquedos para criançada, discotecagem do DJ Garden – músico do Sacassaia, que já fez oficinas inclusivas de DJ- e a palhaça Crispina com suas bolhas gigantes. Para animar a festa o evento conta com a banda Baião de 2,formada por músicos profissionais e alunos da APAE, que é formada por pessoas com e sem deficiência intelectual, provando que a inclusão é o melhor caminho para o desenvolvimento.

A Edição brasiliense da CaminhaDown é organizada por famílias voluntárias e tem o apoio institucional da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência APAE-DF, Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade APABB, Associação DFDown, Apaed- Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais E Deficientes De Taguatinga E Ceilândia, Instituto Ápice Down, Instituto Você Nunca Andará Sozinho, Motiva 21, Movimento Down e PIPA Pedagogia Inclusiva Pelas Artes.

Serviço:

CaminhaDown 2025

Local: Próxima ao Estacionamento 10 do Parque da Cidade

Data: 23 de Março (Domingo)

Hora: 9h às 14h.

Contato: (61) 9.9145-6148 (Melina – Organizadora da CaminhaDown)