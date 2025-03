Mulher é atacada a marretadas pelo marido em Sobradinho

Uma mulher de 39 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã deste domingo (23/3), em Sobradinho, após ter sido agredida na cabeça pelo marido com uma marreta. O agressor, que tentou suicídio em seguida, também precisou de atendimento.

Segundo nota da CBMDF, a mulher foi encontrada deitada no chão, sangrando, e tinha um corte profundo na testa, mas sem sinais aparentes de afundamento do crânio. Ela estava consciente e orientada. Depois dos primeiros socorros, foi levada ao Hospital de Base, na Asa Sul.

Já o marido, de 50 anos, que também estava no chão, tinha um corte profundo no pescoço e uma perfuração no tórax. Os bombeiros precisaram fazer curativos para conter os sangramentos antes de encaminhá-lo ao Hospital Regional de Sobradinho sob a custódia da Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.