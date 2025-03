Homem é eletrocutado no Cruzeiro após pisar em fio desencapado

O catador de recicláveis Cleonilson Borges Pimentel, de 56 anos, foi eletrocutado por volta das 20h de sábado, em um beco na Quadra 6, Bloco G/H do Cruzeiro. O homem passava pelo local após uma chuva, quando pisou no chão próximo a um poste e caiu desacordado. A vítima foi atendida pelo Samu e está internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em coma induzido. Foi o terceiro caso de choque elétrico em área pública no Distrito Federal em menos de uma semana (veja memória).

Moradores da região informaram que havia um fio desencapado no chão, próximo ao poste onde Cleonilson foi eletrocutado. Segundo eles, três pessoas já haviam tomado choque no local. A babá Cléo Gomes, 31, contou que na semana passada a cachorrinha dela sofreu uma descarga elétrica no mesmo lugar. "Ela passou ali e saiu gritando, se tremendo toda, e eu não entendi nada. Fiquei morrendo de medo", disse.

A babá Cléo Gomes, 31, conta que o cachorro dela levou um choque no mesmo local (foto: Wanderlei Pozzembom/CB/D.A Press)

O irmão de Cleonilson, o comerciante Marcelo Borges, 48, contou que ele estava voltando da padaria quando levou o choque. De acordo com ele, como o beco é pouco movimentado, a vítima ficou algum tempo no chão, sofrendo a descarga elétrica, até ser socorrida. "Levou um tempo para acharem ele. Os vizinhos tiveram que puxá-lo com um pedaço de pau, para não tomarem choque também", afirmou.

Marcelo disse que quando chegou ao local o irmão já estava na ambulância, sendo levado para o Hran. "Os socorristas conseguiram reanimá-lo, mas quando chegou no hospital, ele teve outra parada cardíaca. Os médicos informaram que estão mantendo o coma induzido para proteger o cérebro dele, e que amanhã (hoje) devem tentar trazê-lo de volta", relatou.

O comerciante destacou que a expectativa da família agora é pela recuperação de Cleonilson. "A gente quer que ele volte à vida normal. É um cara tranquilo. Todo mundo o conhece por aqui", comentou Marcelo, afirmando que a família pretende abrir uma ação judicial contra a Companhia Energética de Brasília (CEB), responsável pela iluminação no local. "Já estamos acionando um advogado."

A vítima é o catador de recicláveis Cleonilson Borges, de 56 anos (foto: Material cedido ao Correio)

Fiação antiga

Segundo a líder comunitária Gabriela Ferreira de Oliveira, 52, vários postes no Cruzeiro apresentam problemas por conta da fiação antiga. "Muita gente passa aqui durante um dia. Pessoas de bicicleta, de patinete, idosos indo para o posto de saúde. Se fosse uma criança, teria morrido", alertou Gabriela, completando que moradores já teriam reclamado da situação para a CEB, mas nenhuma providência foi tomada.

A CEB informou que esteve no local e identificou que a descarga foi causada por um defeito na fiação subterrânea, encontrado após escavação abaixo da base de concreto. Em nota, o órgão disse que os postes da região foram periciados e não apresentam mais risco de choque. A companhia alega que não encontrou nenhum pedido de manutenção para o local. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho), que investiga o caso.

Memória

20/03 – Adrian Coelho, de 10 anos, morreu ao ser eletrocutado por um fio de alta-tensão na Estância 4, em Planaltina. Os cabos da rede elétrica se romperam e caíram sobre dois carros durante uma tempestade. Assustada, Marleide abandonou um dos veículos e gritou para o filho fazer o mesmo. Ao descer do veículo, ele recebeu uma descarga elétrica e não resistiu. A mãe quis socorrer o filho, mas foi impedida por testemunhas, que temiam um novo choque. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) tentou reanimá-lo, mas Adrian não resistiu.

22/03 – O técnico de som Renato Pena do Carmo, 32, sofreu uma descarga elétrica quando trabalhava na montagem de um evento no estádio Mané Garrincha e morreu no local. O CBMDF socorreu o homem, mas após aproximadamente uma hora de manobras ele não resistiu. A empresa que administra o estádio, a Arena 360, divulgou uma nota lamentando o caso e manifestando “sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho”.

Colaborou Gabriella Braz

