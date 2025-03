PMDF desfaz ponto de tráfico de drogas próximo à faculdade na Asa Sul

Na tarde desta quarta-feira (19/3), na 904 da Asa Sul, próximo à Faculdade UDF, a equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 21) da Polícia Militar do DF desmontou um ponto de tráfico de drogas por meio de uma operação que aconteceu por volta das 18h.

O suspeito foi interceptado na rua atrás da faculdade, em frente a três barracas onde outras pessoas se encontravam. A polícia agiu após observar um comportamento estranho do suspeito, tentando fugir do local. Com o aval dos donos da barraca, foi realizada uma busca pessoal e dentro do estabelecimento. Foram encontradas várias porções de crack e maconha, além de dinheiro trocado, balança de precisão, sete facas, um notebook, um iPad e uma espingarda de pressão. A origem dos itens são desconhecidas.

Confira um vídeo dos artefatos apreendidos:





O responsável pelo o tráfico de drogas presente no local, confirmou que usava as substâncias ilícitas e as traficava para sustentar seu vício. Diante do flagrante, ele foi detido e encaminhado à 1ª DP para os procedimentos legais.