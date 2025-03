Servidores do IPEDF recebem reajuste salarial de 12%

Publicada no Diário Oficial do DF (DODF), lei garante aumento salarial aos servidores públicos do IPEDF - (crédito: Reprodução)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou, nesta segunda-feira (24/3), a Lei nº 7.655, de 21 de março de 2025, que concede um reajuste salarial de 12% aos servidores do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF). A medida foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF).

O aumento será aplicado em duas etapas: a primeira, de 6,12%, entra em vigor a partir da publicação da lei; já a segunda, de 5,88%, será concedida em 1º de novembro de 2025. O reajuste é destinado aos empregados públicos que integram o Quadro de Empregados Permanentes em Extinção do IPEDF CODEPLAN.

A sanção atende a uma demanda da categoria e foi aprovada em dois turnos pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em 11 de março.