Em meio à greve, estudantes retornam para mais um semestre na UnB

A Universidade de Brasília (UnB) retorna às aulas nesta segunda-feira (24/3), mesmo com a greve dos servidores técnico-administrativos, que paralisaram suas atividades na quinta-feira (20/3).

A greve foi aprovada em assembleia geral do sindicato da categoria (Sintfub), em 11 de fevereiro, e reivindica o cumprimento efetivo da sentença relativa ao pagamento do índice de 26,05% do salário aos trabalhadores, pago desde 1989 e por diversas vezes ameaçado. Desde 2019, o valor estaria congelado.

A reitora da UnB, Rozana Naves, deu boas-vindas aos alunos e comentou sobre a paralisação. "Iniciamos este primeiro semestre letivo de 2025 em meio à greve dos servidores técnico-administrativos, colaboradores essenciais para todas as rotinas universitárias que se colocam em mobilização justa e legítima. Seguimos trabalhando para que, mesmo diante dos desafios atuais, a UnB continue sendo um espaço de excelência em ensino, pesquisa e extensão, comprometida com o diálogo e o respeito à comunidade", afirmou Naves.

Segundo a UnB, 41.035 alunos de graduação retornam às salas hoje, junto a 4.971 discentes de mestrado, 3.830 de doutorado e 445 de residência. O número de docentes ativos, por sua vez, é de 2.600.

Novo Semestre

Em seu primeiro dia de graduação, Felipe Mariano, de 19 anos, começou o curso de Ciência Política. "Eu já tive minha primeira aula e, até agora, estou adorando a UnB. Apenas boas expectativas", disse o aluno.

Felipe Mariano, calouro no curso de Ciência Política (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Além de calouros, os corredores do ICC estão cheios de veteranos, que voltam à instituição para mais um período. "Minha expectativa é de que este ano eu consiga conciliar as aulas e meu estágio. Este semestre peguei muitas matérias de cálculo e álgebra, então deve ser mais cansativo", contou o estudante de Engenharia Ambietal, Ramon Gonçalves, de 26 anos.

Ramon Gonçalves é aluno do sexto período de engenharia ambiental (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)