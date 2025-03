Técnico que morreu ao levar choque no Mané Garrincha será enterado hoje (24/3)

O técnico de som Renato Pena do Carmo, que morreu após sofrer uma descarga elétrica no Mané Garrincha, será sepultado na tarde desta segunda-feira (24/3), em Taguatinga. A informação foi confirmada ao Correio pelo Cemitério Campo da Esperança.

Renato sofreu um choque durante a montagem de um evento no estádio, no sábado (22). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o técnico já estava em parada cardiorrespiratória, deitado no chão e inconsciente quando o socorro chegou. Após uma hora de reanimação cardiopulmonar, ele não resistiu e morreu no local, aos 32 anos.

Evento adiado

A 'Festa do Preto', evento que ocorreria no Modesto Bar, localizado na Arena Bsb Mané Garrincha, na noite do acidente foi adiado. Quem adquiriu ingresso pode receber reembolso ou utilizar na nova data do evento, que ainda não foi divulgada. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a produção da festa lamentou o ocorrido e afirmou que segue acompanhando a investigação do caso.

"Nesse momento, a produção segue acompanhando a apuração do caso e prestando todos os esclarecimentos. Além disso, seguimos totalmente comprometidos com o apoio aos familiares.

Para quem adquiriu ingressos, pedimos desculpas pelos transtornos. Em breve, divulgaremos a nova data e os procedimentos para remarcação e/ou reembolso. Nossa profunda solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho", disse o comunicado publicado nas redes sociais da festa.