Segurança ao redor do STF é reforçada para julgamento de Bolsonaro

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) planeja uma segurança reforçada em torno do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça (25/3) e quarta-feira (26/3), para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O policiamento extra busca garantir uma análise sem interferências externas. A decisão foi tomada com base em avaliações de risco, ante a importância do caso, com o político e sete aliados sendo investigados por tentativa de golpe de Estado. O plano também conta com o apoio do próprio STF, além de outros órgãos parceiros.

A SSP-DF irá auxiliar a Secretaria de Polícia Judicial, responsável por coordenar as medidas preventivas para garantir a segurança de magistrados, servidores, advogados, jornalistas e demais presentes no tribunal, na realização do plano. As medidas incluem: maior controle de acesso ao prédio e áreas restritas; monitoramento contínuo do ambiente, com câmeras e inteligência policial; policiamento reforçado, com aumento do efetivo dentro e fora do STF; e equipes de pronta resposta, para eventuais emergências.

Julgamento

O STF marcou o julgamento de três dos quatro núcleos denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O primeiro é o de Bolsonaro e de sete aliados dele: os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres; o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); o ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e o tenente-coronel Mauro Cid.

O núcleo três, marcado para 8 e 9 de abril, envolve militares que atuaram ativamente para promover ações que incentivassem a trama golpista. O julgamento do núcleo dois foi agendado para 29 e 30 de abril e envolve seis pessoas: Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF; Mário Fernandes, general da reserva; Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor da Presidência; Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor de Bolsonaro; Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça; e Fernando de Souza Oliveira, delegado da PF.

* Estagiário sob supervisão de Adriana Bernardes