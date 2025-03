Zolgensma, um dos remédios mais caros do mundo, será oferecido pelo SUS

O Ministério da Saúde anunciou a inclusão do Zolgensma no SUS. Usado no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, o medicamento é uma terapia gênica aplicada em dose única em crianças até seis meses, para corrigir a falha genética causadora da doença. O remédio, considerado um dos mais caros do mundo, custa cerca de R$ 5,7 milhões e será pago pelo governo em cinco parcelas, condicionadas à eficácia do tratamento.

A AME é uma doença genética rara que afeta os músculos e pode comprometer os movimentos e a respiração do indivíduo. O Zolgensma é uma terapia gênica que pode trazer melhorias significativas para os pacientes. Com a novidade, o SUS amplia as opções de tratamento para a doença.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira os estados que vão disponibilizar a medicação.

Alagoas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Minas Gerais

Mato Grosso

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado