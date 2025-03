Celina Leão participa do Tempo de Refletir em homenagem às mulheres

A vice-governadora do DF, Celina Leão, participou na manhã desta segunda-feira do Programa Tempo de Refletir - (crédito: Reprodução)

Na manhã desta segunda-feira (24/3), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou do programa Tempo de Refletir, realizado no espaço Qualidade de Vida, no Palácio do Buriti. Em comemoração ao Mês da Mulher, Celina compartilhou sua trajetória política e destacou iniciativas voltadas à defesa dos direitos femininos e ao fortalecimento das políticas públicas.

Siga o canal do Correio no Whatsapp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o evento, a vice-governadora ressaltou a importância de legislações que garantem proteção às mulheres, como a Lei da Violência Política e Psicológica e a Medida Provisória do Trabalho, Emprego e Renda. Além disso, mencionou a ampliação da licença parental para incluir os homens no cuidado dos filhos.

Celina também destacou a capacitação de 300 policiais penais no curso “Ressignificar: Proteção Integral às Mulheres”, inaugurado nesta manhã, que busca fortalecer o combate à violência doméstica e promover a saúde mental dos profissionais da segurança pública. A Secretaria da Mulher, segundo ela, está promovendo cerca de 300 atividades ao longo do mês para ampliar a proteção e o suporte às mulheres no DF.

Nas redes sociais, a vice-governadora enfatizou o compromisso com o tema. “Proteger as mulheres também é cuidar de quem cuida. Um avanço essencial para o DF.”