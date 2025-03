Homem é atacado por cão de grande porte em Brazlândia

Na manhã desta segunda-feira (24/3), um homem de 46 anos foi atacado por um cão da raça fila brasileiro enquanto ajudava um vizinho, em Brazlândia, no Incra 07. Este é o terceiro ataque de cães de grande porte registrado no Distrito Federal em menos de uma semana, após as ocorrências no Lago Sul, na sexta-feira (21/3), e no Gama, no sábado (22/3).



As equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionadas às 9h34 e enviaram duas viaturas ao local. Ao chegarem, encontraram a vítima em sua residência, com ferimentos nos pulsos e nas mãos. Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado consciente e orientado ao Hospital Regional de Brazlândia. O cachorro permaneceu sob os cuidados do tutor.



Ataques

Na sexta-feira (21/3), um pitbull atacou uma mulher e duas crianças no Lago Sul. O animal escapou de uma casa e avançou sobre as vítimas, derrubando a mulher e mordendo-a. A tutora do cachorro e outras pessoas conseguiram conter o ataque após alguns segundos.



No sábado (22/3), um pitbull atacou uma pessoa no Gama. A Polícia Militar foi chamada e, ao chegar, precisou efetuar disparos para conter o animal. O dono do pitbull não foi localizado, e o caso foi registrado na 14ª Delegacia de Polícia.