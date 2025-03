GDF abre 880 vagas para castração de cães e gatos

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF), vai oferecer em abril 880 vagas para a castração gratuita de cães e gatos, como parte de um programa mensal que visa controlar a população desses animais no DF.

Os agendamentos on-line podem ser feitos em 26 e 27 de março, no site Agenda DF. Em 26/3, às 9h, será possível agendar a cirurgia em gatos, e às 14h, em gatas. Em 27/3, os agendamentos abrem às 9h, para cachorros, e às 14h, para cadelas. As castrações estão programadas para ocorrer entre 1º e 17 de abril, nas clínicas credenciadas.

O programa tem o objetivo de ajudar a reduzir o número de animais abandonados, e também melhorar a saúde pública e o bem-estar dos animais no DF. O serviço será oferecido em Samambaia, Gama e Paranoá.

Regras e orientações

Os tutores interessados em castrar seus animais devem estar atentos a algumas regras:

• Cada CPF pode registrar no máximo dois agendamentos;

• Apenas moradores do Distrito Federal podem participar, sendo necessário apresentar comprovante de residência no dia da cirurgia;

• Menores de 18 anos não podem realizar agendamentos;

• Não é permitido alterar informações sobre o sexo ou a espécie do animal após o agendamento;

• Em caso de cancelamento, a vaga será perdida.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail supan@sema.df.gov.br ou pelo WhatsApp (61) 98199-2410.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho