Iges abre processo seletivo para cadastro reserva em diversas áreas da saúde

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) abriu processos seletivos para diversas especialidades da saúde nesta segunda-feira (24/3). As vagas são para cadastro reserva e contemplam diferentes áreas, como maqueiro hospitalar, médico paliativista, médico emergencista, médico patologista, médico do trabalho, cirurgião-geral para trabalhar no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), entre outras.

As cargas horárias são variáveis e dependem da especificidade de cada vaga, enquanto a remuneração varia entre R$ 1.550,17 a R$ 17.281,01. Todas as vagas ofertadas contam com benefícios, como auxílio- transporte, alimentação ,descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga aniversário.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As inscrições podem ser feitas até o domingo (30/3) e os interessados devem acessar o site do IgesDF, onde é possível também tirar dúvidas referentes ao detalhamento das regras, etapas, prazos e conteúdo programático.

Acompanhe demais informações no site oficial do IgesDF.