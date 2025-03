Homem fica ferido após acidente em posto de gasolina nesta terça

Um motociclista ficou ferido devido a uma colisão com um carro na manhã desta terça-feira (25/3), em Taguatinga. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 8h50 na QS 09.

A colisão aconteceu no pátio de um posto de combustíveis no Pistão Sul. O motociclista atingiu a parte traseira do carro e caiu ao solo, ferido. A vítima, identificada como D. F, de 28 anos, foi atendida por bombeiros no local do acidente.

Apresentando uma fratura exposta na mão e um corte no pescoço, o motociclista foi encaminhado consciente e orientado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O motorista do carro não sofreu ferimentos.

Posteriormente, a ocorrência ficou sob os cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF). Até o momento, a dinâmica do acidente é desconhecida.