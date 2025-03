Bolsonaro sobre Moraes: 'Já tem a sentença para mim, 28 anos de prisão'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já tem uma "sentença pronta" contra ele no caso da suposta trama golpista de 2022. Segundo Bolsonaro, Moraes estaria "com pressa" para declará-lo culpado.

"Ele já tem a sentença para mim, 28 anos de prisão. Eu não acho que eles me querem na cadeia, eles me querem morto. É isso que está em jogo no Brasil", disse Jair Bolsonaro em entrevista ao jornal Financial Times.





























O julgamento do ex-presidente e de outros sete acusados de integrarem o núcleo central da articulação tem início nesta terça-feira (25/3) na Primeira Turma do STF. O colegiado analisará a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e decidirá se aceita ou rejeita a acusação.

Além de Bolsonaro, serão julgados o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem; o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos; o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno; o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira; o ex-ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto; e o ex-ajudante de ordens da Presidência, tenente-coronel Mauro Cid.