Mês da Mulher: MPDFT promove palestra sobre gênero e saúde mental

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) realizará, em 7 de abril, às 14h, a palestra “Dispositivo de Gênero e Saúde Mental”, em comemoração ao Mês da Mulher. O evento acontecerá no auditório da sede do MPDFT, na Praça do Buriti, em Brasília, e será aberto ao público, com a inscrição podendo ser realizada aqui, até 3 de abril.

A palestra será conduzida pela professora Valeska Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília (UnB). Especialista no tema, ela abordará como as relações de gênero influenciam a saúde mental, trazendo reflexões sobre bem-estar psicológico e desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade.

A iniciativa faz parte das ações do MPDFT voltadas para a promoção de debates sobre igualdade de gênero e direitos das mulheres.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do MPDFT.

