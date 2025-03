Incêndio atinge empresa de tecnologia no Núcleo Bandeirante nesta segunda

Uma empresa no ramo da tecnologia foi atingida por incêndio de grandes proporções na tarde desta segunda-feira (24/3), no Núcleo Bandeirante, ao lado da Administração Regional do Parque Way. No momento em que as chamas começaram, havia aproximadamente 30 funcionários no local. Eles realizaram a evacuação do prédio e, desse modo, não houve vítimas. Contudo, dois militares precisaram ser atendidos pelas equipes de emergência médica, mas sem gravidade.

Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), 10 viaturas atenderam à ocorrência. Quando chegaram no local, as equipes de socorro verificaram que havia muita fumaça saindo do terceiro andar da empresa de tecnologia, onde fica localizado o depósito.

De imediato, os militares isolaram a área próxima ao prédio e iniciaram o combate às chamas, utilizando água e espuma para incêndio. Devido ao tipo e à grande quantidade de material combustível no local, o combate durou o total de três horas e meia, com a participação de militares de três unidades operacionais, além do grupamento especializado de Combate a Incêndios Urbanos.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas.