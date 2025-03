Dupla é presa por violência doméstica e porte ilegal de arma no Pôr do Sol

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu dois homens em flagrante pelos crime de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, na noite de segunda-feira (24/3). A ocorrência aconteceu por volta das 21h na região do Pôr do Sol.

A ação foi realizada após a denúncia de vários populares que relataram que vários indivíduos estavam consumindo drogas e que houve disparos de arma de fogo no local. Diante disso, as equipes se mobilizaram até a área indicada.

Um dos suspeitos tentou fugir com a arma quando a polícia chegou ao local. Posteriormente, as equipes policiais receberam uma nova denúncia relatando um caso de violência doméstica, e foram encontradas munições na casa do autor do crime.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.