Vídeo: homem invade recinto para elefante no Zoo de Brasília e provoca animal

Um homem invadiu o recinto para elefantes-africanos no Zoológico de Brasília, nessa terça-feira (25/3). Um vídeo obtido pelo Correio mostra o homem correndo dentro do espaço. O Zoo informou que a situação foi controlada posteriormente e que a equipe jurídica irá registrar um boletim de ocorrência na delegacia.

O recinto acomoda a elefante Belinha e, segundo o Zoo, o episódio colocou em risco tanto a segurança do invasor quanto do animal. “O Zoológico de Brasília repudia veementemente tal atitude, que não apenas coloca em perigo a integridade do visitante, mas também compromete a saúde e o bem-estar de nossos animais. O zoológico é um centro de pesquisa, conservação e educação, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer e aprender sobre animais de diferentes partes do mundo, com respeito à vida selvagem”, informou por meio de nota.

O vídeo tem duração de quase um minuto e mostra o visitante provocando supostamente o elefante. Ele se posiciona em frente ao animal e corre após o elefante ir atrás dele. Por fim, o Zoológico deixou claro que o respeito às normas de segurança é fundamental para garantir a proteção de todos, seres humanos e animais. Confira o vídeo: