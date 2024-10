"Golpistas audaciosos", alerta diretor-geral do Detran sobre falsas multas

A orientação para a população é que verifique qualquer notificação diretamente no Portal de Serviços ou no aplicativo Detran-DF Digital - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), Takane Kiyotsuka do Nascimento, considerou “audacioso” o golpista que tentou enganá-lo com um e-mail fraudulento, informando sobre uma suposta multa de trânsito no valor de R$ 2.934,70, vinculada a um veículo registrado em seu CPF.

Ao Correio, Takane alertou aos motoristas sobre o golpe e a importância de redobrar a atenção. “Esses golpistas são audaciosos. É importante destacar que o Detran-DF nunca faz cobranças por e-mail, mensagens ou telefonemas. Se você receber esse tipo de contato, tenha certeza de que é golpe”, orientou.

“A comunicação do Detran com os motoristas é feita exclusivamente por meios oficiais, através de nossos canais institucionais. Se você, motorista, for abordado de outra forma, desconfie. Em casos assim, procure imediatamente a polícia. Eles são ousados”, completou o gestor, à reportagem.

No caso específico de Takane, o e-mail recebido incluía um link para “visualizar” a multa fictícia. O remetente usava um domínio falso, “detran.sac”, simulando um endereço oficial com o objetivo de enganar os destinatários.

A orientação para a população é que verifique qualquer notificação diretamente no Portal de Serviços ou no aplicativo Detran-DF Digital, assegurando a autenticidade das informações recebidas.