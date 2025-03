GDF entrega 131 escrituras e contratos a empresas contempladas pelo Pró-DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou, na manhã desta quarta-feira (26/3), 131 escrituras e contratos a empresas contempladas pelos programas Pró-DF II e Desenvolve-DF. O evento ocorreu no Salão Branco do Palácio do Buriti e contou com a presença de empresários, autoridades do GDF e representantes da Terracap.

As empresas beneficiadas estão distribuídas em diversas regiões administrativas, como Gama, Samambaia, Riacho Fundo, Ceilândia, Recanto das Emas, Taguatinga, Santa Maria, Guará, Núcleo Bandeirante, Sudoeste, Candangolândia, São Sebastião, SIA e Sobradinho. O objetivo da iniciativa é garantir segurança jurídica aos empreendedores e fomentar a geração de empregos na capital.

O diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da Terracap, Leonardo Mundim, destacou a importância do evento para empresas que aguardavam a regularização há décadas. "Algumas dessas empresas aguardam por este momento há mais de 25 anos. Um processo administrativo que dura tanto tempo é uma injustiça que gera angústia, frustração e a sensação de abandono pelo Estado", afirmou.

O Desenvolve-DF, implementado na atual gestão, substituiu a antiga venda direta de terrenos por um modelo de concessão de uso. As empresas recebem um prazo de carência antes de iniciarem o pagamento pelo espaço ocupado e, em contrapartida, devem cumprir metas de contratação de funcionários, estimulando a economia local.

Desde a reformulação das políticas de desenvolvimento econômico, o GDF já promoveu oito editais de licitação pública pelo Desenvolve-DF, incluindo o mais recente, realizado ontem (25/3). Ao todo, mais de 500 imóveis foram ofertados para novos empreendimentos no Distrito Federal.