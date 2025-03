Licitação do Desenvolve-DF tem 72 lotes em 11 cidades do DF; veja a lista

A Terracap está com licitação aberta de 72 lotes dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Distrito Federal (Desenvolve-DF). Os imóveis são para uso comercial, industrial e na área de prestação de serviços. Eles estão disponíveis em 11 regiões administrativas: Brasília, Águas Claras, Sobradinho, Riacho Fundo, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Gama, Guará, Recanto das Emas, Samambaia e Santa Maria. Por meio do programa, o empresário pode ter acesso ao terreno por meio da Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), com preço menor que o das concessões ordinárias.

Prazo para depósito da caução

O depósito para caução deve ser feito até segunda-feira, nas agências do Banco de Brasília (BRB). Já as propostas de compra devem ser entregues de maneira on-line, por meio do site da Terracap, ou pessoalmente, na sede da instituição (SAM, Bloco F, atrás do Palácio do Buriti). Nas duas modalidades, a entrega deve ser feita entre 9h e 10h de terça-feira, quando ocorre a licitação. Mais informações: (61) 3350-2222, ou por meio do chat on-line no site https://www.terracap.df.gov.br/

Segunda parcela do IPVA vence na semana que vem

A segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), no Distrito Federal, vence entre segunda-feira (24/3) e sexta-feira (28/3). No ano passado, a Secretaria de Economia do Distrito Federal emitiu 1,2 milhão de carnês e a grande maioria dos contribuintes (84%) optou por pagar à vista. Os 16% restantes ainda não o fizeram. Com uma frota de cerca de 2 milhões de veículos, a expectativa de arrecadação do Governo do Distrito Federal (GDF) com o imposto é de R$ 2 bilhões para 2025.

Você sabe para onde vai esse dinheiro?

Os recursos do IPVA podem ser empregados livremente pelo GDF. O secretário-executivo de Fazenda da Secretaria de Economia (Seec-DF), Anderson Roepke, lembra que, além de serem usados para o pagamento de servidores, são destinados especialmente para financiar investimentos em obras de infraestrutura, como a manutenção de rodovias, construção de escolas e postos de saúde.

ParkShopping conquista selo Parceiro da Segurança

O ParkShopping assinou um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) que vai fortalecer as ações do shopping voltadas à prevenção da violência contra as mulheres. A iniciativa integra o projeto Empresa Responsável, Comunidade Mais Segura, do programa Segurança Integral da SSP-DF e envolve as secretarias da Mulher e da Justiça e Cidadania. Com o acordo, a superintendente do ParkShopping, Natália Vaz e o vice-presidente institucional da Multiplan, Vander Giordano, receberam das mãos do secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar; e das secretárias de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani; e da Mulher, Giselle Ferreira, o selo Parceiro da Segurança, assumindo o compromisso de desenvolver ações de prevenção às violências e à criminalidade.

Vice-presidente institucional da Multiplan, Vander Giordano; secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, secretárias da Mulher, Giselle Ferreira, e de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani; e a superintendente do ParkShopping, Natália Vaz (foto: Cristiano Sérgio)

Acolhimento seguirá o protocolo Por Todas Elas

O acordo estabelece diretrizes para o acolhimento e encaminhamento de vítimas de violência, seguindo o protocolo Por Todas Elas. Os funcionários e colaboradores do shopping foram capacitados pelas três secretarias envolvidas. "Acreditamos que violência contra a mulher é um problema de todos. Quando as esferas pública e privada se aliam em prol desse enfrentamento, as mulheres ganham, a sociedade ganha e a violência, aos poucos, perde espaço", ponderou Natália Vaz. O vice-presidente institucional da Multiplan, Vander Giordano, acrescentou que o acordo de cooperação é um compromisso concreto para fortalecer redes de apoio. "Ele potencializa a proteção, assegura que, quando necessário, o atendimento seja feito com profissionalismo e sensibilidade, promovendo a construção de uma sociedade mais justa e segura para as mulheres", ponderou.