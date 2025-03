Homem é preso na Vila Planalto em operação da PF contra a pirataria

Um homem foi preso em flagrante suspeito de administrar um site de filmes e séries piratas. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão e o bloqueio da plataforma utilizada para armazenar os conteúdos. A prisão ocorreu durante a operação Conteúdo Protegido, nesta terça-feira (26/3), na Vila Planalto.

O site ilegal oferecia uma grande quantidade filmes e séries sem autorização dos detentores dos direitos autorais. O suspeito lucrava indiretamente por meio de anúncios publicitários e doações em criptomoedas.

As pessoas que tentarem acessar a plataforma serão redirecionadas para um site da Polícia Federal, que comunica a apreensão do site. O bloqueio foi feito por meio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que repassou a decisão judicial aos provedores de conexão de todo o país.

A prática criminosa se enquadrada no artigo 184, §3º do Código Penal, que trata da violação de direitos autorais para obtenção de lucro. A operação Conteúdo Protegido faz parte dos esforços da Polícia Federal para combater a pirataria digital no Brasil.