Tudo por like: homem que invadiu recinto do Zoo já escalou vidraça da Catedral

O homem que invadiu o recinto para elefantes-africanos no Zoológico de Brasília é “conhecido” nas redes sociais por se submeter a situações perigosas. No Instagram, o rapaz que se intitula como Dede Calistenia, publica uma série de vídeos em contextos perigosos e proibidos. Em um deles, o homem chega a escalar nos vidros da Catedral de Brasília.

A invasão ao recinto da elefante Belinha ocorreu nessa terça-feira (25/3) e foi gravado e postado nas redes sociais de Dede. Na filmagem, ele aparece supostamente provocando o animal e, em seguida, corre para dentro do recinto. O vídeo postado por ele no Instagram acumula mais de 24 mil visualizações. Por nota, o Zoo repudiou a ação e informou que a equipe jurídica do espaço irá registrar um boletim de ocorrência contra o influencer.

Na sequência de vídeos gravados por ele, Dede aparece escalando nas vidraças da Catedral Metropolitana Nossa Senhora de Aparecida sem nenhum equipamento de proteção. Em outras filmagens, Dede se pendura em viadutos espalhados pela capital em acrobacias de calistenia.

"O Zoológico de Brasília repudia veementemente tal atitude, que não apenas coloca em perigo a integridade do visitante, mas também compromete a saúde e o bem-estar de nossos animais. O zoológico é um centro de pesquisa, conservação e educação, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer e aprender sobre animais de diferentes partes do mundo, com respeito à vida selvagem”, informou por meio de nota. A reportagem tenta contato com o influencer.