Paróquia Sagrada Família promove evento para celebrar trajetória de fé

O local foi inspirado no legado de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa - (crédito: Carlos Vieira/CB Press)

A Paróquia Sagrada Família do Park Way realizará um evento para celebrar a trajetória de fé e transformação comunitária. O encontro está marcado para este sábado (29/3), no espaço Recanto das Águas, às 18h.

O evento reunirá autoridades, paroquianos, lideranças religiosas e convidados. A noite será marcada pela comemoração da história da paróquia, que conta com premiações nacionais e internacionais.

Os convidados também poderão aproveitar o buffet completo, com risotos, quiches, saladas, seleção de queijos, diversos tipos de macarrão, embutidos e pratos especiais.

A construção foi considerada uma das 12 igrejas mais espetaculares do mundo pelo site Architectural Digest. Dessa maneira, o templo tem potencial para se tornar um cartão-postal da cidade, mesmo localizado longe do Plano Piloto.

Referência de arquitetura, o espaço foi projetado pelos arquitetos e urbanistas André Velloso e Eder Alencar, do ARQBR, em parceria com a professora Luciana Saboia, da Universidade de Brasília (UnB). O trabalho foi inspirado no legado de Oscar Niemeyer e Lucio Costa, transformando o local em uma obra de arte.

Construída em 2017, a paróquia realiza eventos religiosos, culturais e artísticos para a comunidade. No local, são realizados casamentos, eucaristias e festas juninas. Atualmente, conta com mais de 500 paroquianos.



O momento também marca a realização de uma campanha para obter recursos com o objetivo de terminar a construção da sede da igreja.

Serviço

Evento de celebração da Paróquia Sagrada Família do Park Way

Data e horário: sábado (29/3), às 18h

Local: Recanto das Águas — Quadra 08 do Park Way

Entrada: compra de convite por meio do número (61) 98426 6305

Valor: R$ 275 (incluindo buffet completo, apresentação musical e pista de dança)