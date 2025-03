Via da Ponte JK fechará na madrugada desta quinta para gravação de filme

A Ponte JK vai passar por interdições do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), na madrugada desta quinta-feira (27/3). A via no sentido Plano Piloto será fechada parcialmente, a partir da cabeceira da ponte até o final do primeiro arco, entre a 1h e as 3h30, por conta das gravações de um filme que terá cenas no local. Confira abaixo como será o fechamento.

Trânsito na Ponte JK será alterado na madrugada desta quinta (27) (foto: Detran-DF/Divulgação)

Após a primeira interdição, a partir das 3h30, os agentes do Detran-DF farão o fechamento da faixa da direita e da faixa central. Com a mudança, o tráfego de veículos pela faixa da esquerda será liberado e funcionará normalmente.

Durante o trabalho de interdição, as equipes do Detran-DF utilizarão redutores de velocidade na via e farão o patrulhamento na região para garantir a segurança dos condutores. A previsão é que o tráfego de veículos na via seja liberado às 4h30.