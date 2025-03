Encontro pela segurança da mulher acontece nesta quarta-feira (26/3)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) realiza nesta quarta-feira (26/3) o encontro da “Aliança Protetiva”. A iniciativa visa enfrentar a violência contra a mulher buscando uma aproximação entre as forças de segurança e lideranças religiosas e sociais. O evento será no Auditório do Centro de Ensino Especial 01, no Gama, das 19h às 21h.

Com a expectativa de reunir 120 participantes, o projeto promove palestras sobre a Lei Maria da Penha, serviços especializados de atendimento e mecanismos de orientação e encaminhamento das vítimas. O objetivo é promover a participação social e a construção de estratégias para ampliar o acesso da mulher à rede de proteção.

Além da SSP, o projeto reúne a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade (Suprec) e conta com a participação de representantes das forças de segurança pública, da Secretaria da Mulher e da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF).

Data: 26 de março, quarta-feira

Hora: 19h - 21h

Local: Auditório do Centro de Ensino Especial 01

Endereço: St. Central EQ 55/56 - Gama-DF

Localização: https://g.co/kgs/UGLkCkd