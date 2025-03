"Não se pode passar a mão na cabeça de golpista", afirma distrital

O julgamento dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e a possibilidade de anistia para os envolvidos foram alguns dos temas debatidos no CB. Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quarta-feira (26/3), que teve como convidado o deputado distrital Chico Vigilante (PT). Aos jornalistas Carlos Alexandre e Ronayre Nunes, ele comentou sobre a frente ampla de centro-esquerda que quer criar no Distrito Federal.



"O que aconteceu ali não era piquenique, não era um monte de oração, não tinha velhinhas com Bíblia, foram pessoas que saíram de suas casas para se concentrar em frente aos quarteis para pedir intervenção militar para a deposição de um governo legitimamente eleito”, afirmou Vigilante.

O distrital comemorou o julgamento dos envolvidos nos ataques ao Superior Tribunal Federal (STF), em 8 de janeiro de 2023. “Este é um momento importante para nosso país. Mostra para outros países que as instituições funcionam, que o STF não tem dono e que age conforme a lei.” O parlamentar comentou que os envolvidos tiveram a oportunidade de enfrentar a pena de outra forma. “Foi dada a oportunidade para que eles fizessem acordo no Ministério Público, onde a pena seria assistir a aulas sobre a democracia e a importância do estado democrático de direito. A pena estaria prescrita, mas eles não quiseram, porque tinham convicção de que estavam certos”, completou.

Vigilante comentou sobre os pedidos de anistia que estão sendo feitos pela oposição. “Eles não merecem anistia, são terroristas. Teve grupos que invadiram, que atearam fogo em ônibus, colocaram bombas em um caminhão com 66 mil litros de combustível no aeroporto, distribuíram cerca de 50 botijões de gás pelas ruas. Isso tudo foi planejado de maneira minuciosa por terroristas”, afirmou.

Sobre os planos para o futuro, o distrital contou que pretende fazer mudanças no cenário político da capital. “Assumindo a Presidência do Partido dos Trabalhadores, no processo eleitoral direto que vai acontecer em junho, vou trabalhar para que a gente tenha uma frente de centro-esquerda aqui no Distrito Federal. A esquerda sozinha não vence e, se vencer, não governa, assim como a direita.” Sobre a motivação que o levou a traçar esse plano, ele disse que "nada justifica uma unidade da federação que tem dinheiro sobrando, como nós, ter a saúde que a gente tem. Quero trabalhar para que a gente encontre os melhores nomes para ganhar e governar o Distrito Federal. Continua tendo muito dinheiro e continua faltando gestão", acrescenta.

