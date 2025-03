Atenção: eventos alteram trânsito no DF durante o fim de semana

A qualidade na prestação de serviços na capital do país será fortemente impactada com os cortes no FCDF - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Em razão de eventos que irão ocorrer de sexta-feira (28/3) a domingo (30/3), as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito (Detran-DF) farão intervenções em vias de Ceilândia, Guará, Sudoeste e Ponte JK.

Ponte JK

Na madrugada desta sexta-feira (28/3), por causa das gravações do filme A menor distância entre dois pontos, haverá interdições na Ponte JK, sentido Lago Sul. Entre a 1h e as 3h30, os agentes farão o fechamento intermitente da via, da cabeceira da Ponte JK até o final do segundo arco.

A partir das 3h30, será feita a interdição das faixas da direita e central, sentido Lago Sul, da cabeceira da Ponte JK até o final do segundo arco. A faixa da esquerda será liberada para o tráfego de veículos.

Durante a interdição, as equipes do Detran-DF utilizarão redutores de velocidade na via e farão o patrulhamento na região para garantir a segurança viária. A previsão é que o tráfego de veículos seja liberado às 4h30.

Ceilândia

No sábado (29/3), a partir das 8h, haverá desfile cívico-militar em comemoração ao 54º aniversário de Ceilândia, e os agentes do Detran-DF farão interdições na via M1, em frente à administração regional da cidade.

O bloqueio ocorrerá entre o retorno próximo ao acesso à quadra de esportes do Centro de Ensino Médio nº 3 até na altura do Assaí Atacadista. A previsão é que as interdições estejam em vigor até as 10h.

Guará

No domingo (30/3), a Rua do Lazer do Guará — das 6h às 17h — demandará modificações no trânsito. Durante o evento, todos os acessos à Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33, ficarão fechados. Além das interdições na via, as equipes farão o controle do tráfego nas imediações do desfile.

Sudoeste

Ainda no domingo (30/3), em razão do GP Sudoeste de Ciclismo, o Detran-DF fará interdições nas vias próximas ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é que 150 ciclistas participem do evento, que terá percursos em torno do Inmet, no sentido horário, de 20 km, 30 km, 40 km, 50 km e 60 km. A largada e a chegada serão no Parque do Bosque. A saída dos participantes se dará de acordo com a categoria, e a primeira largada está marcada para as 7h.

A partir das 6h30, os agentes do Detran-DF farão o fechamento do acesso à 3ª Avenida do Sudoeste, pela via S1. As equipes também farão a interdição de rotatórias na 4ª Avenida do Sudoeste próximas ao Parque do Bosque, e na 3ª Avenida, no acesso à Quadra 500. A previsão é que o tráfego de veículos seja liberado ao meio-dia.