Vigilância Ambiental reforça ações de combate à dengue no DF

Vigilante de Saúde fiscalizando possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. - (crédito: PAULO H CARVALHO)

A Vigilância Ambiental em Saúde, da Secretaria de Saúde (SES-DF) tem intensificado as ações de fiscalização e conscientização sobre cuidados contra a dengue em pontos estratégicos da capital do país. Na semana, o alvo dos agentes foram floriculturas localizadas na Octogonal, além de cemitérios e borracharias, que a Secretaria de Saúde classifica como pontos sensíveis para criadouros do mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.

A volta das chuvas ao Distrito Federal trouxe o alerta sobre os cuidados e medidas de prevenção contra a dengue para a população. Com o aumento da umidade e o acúmulo de água em recipientes ao ar livre, o ambiente se torna ideal para a proliferação do Aedes aegypti.

Os cuidados não estão restritos aos estabelecimentos comerciais e aos períodos de preocupação. As autoridades responsáveis reforçam que a prevenção deve ser algo contínuo no dia a dia dos cidadãos.

Medidas simples, como evitar o acúmulo de água em vasos, garrafas e calhas, tampar caixas-d’água e descartar corretamente materiais que possam reter líquidos, são essenciais para impedir a reprodução do mosquito da dengue.

Casos de dengue já registrados

Desde o início do ano, o Distrito Federal registrou 7.197 casos de dengue, dos quais 5.111 são considerados prováveis. Além disso, quatro óbitos estão sob investigação. Em comparação com o mesmo período do ano passado — quando houve 199.632 registros da doença, sendo 177.454 casos prováveis e 288 mortes confirmadas — a queda é de 97%, segundo a Secretaria de Saúde.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machadp