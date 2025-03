Sala no Teatro Nacional alaga após recente inauguração

A recente reforma da Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Claudio Santoro, foi colocada à prova após um alagamento no palco, na última terça-feira (25/3). Imagens obtidas pelo Correio revelam um cenário preocupante, com goteiras e o tablado de madeira encharcado, apenas alguns meses após a reinauguração do espaço, que permaneceu fechado por quase 11 anos.

Segundo a Secretaria de Cultura a água vista no tablado da sala não teve relação com o tempo. "Já esclarecemos que foi um problema em uma das bombas da caixa d’água que propiciou o vazamento. Foi algo simples e rapidamente resolvido. Tanto que, não houve nenhum impedimento quanto a realização da programação. A orquestra ensaiou, se apresentou e está sendo finalizado a montagem de um espetáculo", disse em nota o secretário, Cláudio Abrantes.



Apesar dos esforços para conter a água com baldes espalhados pelo palco, a quantidade de líquido foi excessiva. Em alguns momentos, parece chover dentro do local. Veja:

O incidente gerou repercussão na Câmara Legislativa (CLDF), com o deputado distrital Gabriel Magno (PT-DF) enviando um ofício à Secretaria de Cultura do Distrito Federal, exigindo explicações sobre as garantias da obra e outras providências possíveis para solucionar o problema.

O parlamentar também acionou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), buscando informações sobre a viabilidade de ações para preservar o espaço cultural.