Seminário discute equidade de gênero na Câmara Legislativa do DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) recebe, nesta quinta-feira (27/3), o seminário “Mulheres no Poder”. O evento acontece no Espaço Cultural Athos Bulcão e conta com a presença, entre outras autoridades, da ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do Supremo Tribunal Militar (STM), que comanda a conferência Magna sobre os desafios das mulheres no poder.

Organizado pela jornalista Kátia Cubel, com apoio da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas (ABMCJ) e da deputada Doutora Jane (MDB), o seminário debate, entre outras coisas, avanços de gênero e desafios das mulheres nas disputas eleitorais. A programação vai até o 18h.