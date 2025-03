Caso Thalita: homem e jovem são presos por suspeita de esquartejar mulher

A Polícia Civil prendeu um homem e um adolescente suspeitos pelo assassinato de Thalita Marques Berquó Ramos, 36 anos. A mulher foi vítima de um crime brutal e, em 14 de janeiro, teve a cabeça e uma das pernas localizadas na Estação de Tratamento de Esgoto da Companhia Ambiental de Saneamento do DF (Caesb), na Avenida das Nações. Uma outra pessoa envolvida no crime está foragida.

Em 14 de janeiro deste ano, um funcionário da Caesb localizou a cabeça da vítima com marcas de perfurações de faca. O supervisor do local foi notificado e acionou a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para registrar a ocorrência. No dia seguinte, 15 de janeiro, outra parte do corpo — uma perna — foi encontrada no mesmo local.

De acordo com os exames periciais, Thalita teria sido submetida a agressões brutais antes de ser assassinada. As investigações apontam que ela pode ter sido espancada e, posteriormente, degolada e esquartejada. A cabeça da vítima apresentava seis facadas no rosto, além de um ferimento cuja origem ainda não foi totalmente esclarecida. O crânio também apresentava lesões e hematomas.