Previsão do tempo: DF encerra semana com alerta amarelo para chuvas intensas

O Distrito Federal encerra a semana com muitas nuvens e chances de pancadas de chuva isoladas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta sexta-feira (28/3) aponta mínima de 17°C e máxima de 29°C registrada na Estação Meteorológica do Gama. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 50% ao longo do dia.

O DF está sob alerta amarelo do Inmet, que sinaliza possibilidades de chuvas intensas, com volumes que podem alcançar 50mm/dia e ventos fortes que podem atingir até 60 km/h. Nesses casos é importante manter cuidado, pois há risco de quedas de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia, alagamentos e descargas elétricas.

Segundo a meteorologista do Inmet Daisy Moraes, há possibilidade de chuvas isoladas neste final de semana. "As precipitações continuam ocorrendo. O sol deve aparecer pela manhã e à tarde podem ocorrer chuvas pontuais. No domingo, a tendência é de diminuição da precipitação, mas não se descarta a ocorrência de pancadas rápidas", explicou ao Correio.

Mormaço

Mesmo sem dias totalmente ensolarados, a população do DF tem sentido forte sensação de calor e abafamento. A meteorologista explica que esse fenômeno ocorre devido à presença de nuvens que impedem a dissipação do calor acumulado na superfície. "A radiação solar entra, mas não consegue sair rapidamente por conta das nuvens, criando um efeito estufa momentâneo", esclareceu Dayse.

As atuais condições meteorológicas refletem uma transição entre o verão e o outono. "Ainda temos influência do calor do verão, mas já estamos entrando no padrão do outono, com temperaturas mais amenas e chuvas ocorrendo de forma mais espaçada", afirmou a especialista.

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.