TJDFT movimenta R$ 2,1 milhões na semana nacional da conciliação

Entre 4 e 8 de novembro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) participou da 19ª Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em todo o Brasil desde 2006. Durante cinco dias de mutirão, foram atendidas 5.258 pessoas com demandas em fase pré-processual e processual.



Segundo dados da 2ª Vice-Presidência do TJDFT, foram realizadas 1.622 audiências e homologados 1.836 acordos ao longo da semana, com um total de valores negociados que ultrapassou R$ 2,1 milhões.



O Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação Família (NuvimecFam) organizou uma força-tarefa para mediar conflitos familiares, atendendo 1.988 pessoas e negociando mais de R$ 960 mil em acordos.



Nas audiências processuais, foram designadas 471 sessões e realizadas 313, alcançando um índice de acordo de 60,06%. Nas demandas em fase pré-processual, 348 audiências foram agendadas, das quais 308 foram realizadas, com um índice de acordo de 86,38%. Em alguns casos, as audiências não ocorreram devido a desistências ou ausência das partes.



Além dos servidores do TJDFT, o mutirão contou com a participação de mediadores e representantes da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Semana Nacional da Conciliação

Realizada anualmente desde 2006 pelo CNJ, a Semana Nacional da Conciliação envolve os Tribunais de Justiça, do Trabalho e Federais em todo o país. Com o tema "É tempo de conciliar" neste ano, a iniciativa busca estimular um esforço conjunto do Judiciário para realizar um maior número de conciliações, resolvendo conflitos com menos burocracia e promovendo a participação ativa das partes na resolução efetiva de suas demandas.