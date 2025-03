Musical sobre a trajetória dos Paralamas do Sucesso chega a Brasília

Raridade no mundo da música, a banda Os Paralamas do Sucesso é responsável por uma trajetória de 40 anos ininterruptos de sucesso, marco que por si só os consagra como um dos grupos mais relevantes da cena nacional. Para além dos hits e músicas emplacadas nas rádios, outra característica marcante do trio, no entanto, são os fortes laços de amizade entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. As quatro décadas de parceria entre os músicos são retratadas em Vital, o musical dos Paralamas, espetáculo que chega em Brasília, cidade que Herbert e Bi se conheceram, nesta sexta, no Teatro Nacional.

"O Paralamas carrega uma história de três pessoas que se encontraram e formaram uma irmandade. Um dormia na casa do outro e da família do outro quando eram moleques, era uma amizade desse nível. Eles meio que aprenderam a tocar juntos, principalmente com o Herbert, e, com essa troca, foram criando essa parceria criativa", narra Gabriel Manita, que dá vida a Bi Ribeiro, baixista do grupo.

"É muito lindo ver uma relação humana como essa dentro do mercado do show business, e a gente retrata isso de uma maneira muito empírica", acrescenta Rodrigo Salva, escolhido entre 600 atores para viver Herbert Vianna na peça. Os protagonistas, inclusive, tiveram o aval do trio de músicos: "Todo mundo tem a benção dos Paralamas em todas as etapas. Eles foram muito presentes na construção da peça", garante Gustavo Nunes, um dos idealizadores do espetáculo.

Para Rodrigo, a peça é uma forma de homenagear os artistas enquanto ainda estão na ativa. "É muito legal poder olhar nos olhos deles e falar o quanto eles são importantes para a história da música brasileira. Isso é uma preciosidade", comemora o protagonista. "A peça é sobre relembrar a trajetória deles, e também apresentá-la para novas gerações. Muitas pessoas estão levando filhos, crianças e adolescentes, que estão conhecendo melhor a banda com o espetáculo", avalia Gabriel, que lembra ter aprendido a tocar guitarra com a música Meu erro.

Ao longo da peça, são relembradas 30 faixas da discografia do trio, todas tocadas ao vivo. "A gente tomou muito cuidado para não deixar de fora os principais hits. Todas as mais importantes estão lá, e algumas lado B", adianta Gustavo. Lanterna dos afogados, Óculos, Alagados, Tendo a lua e Romance ideal são alguns exemplos de músicas que fazem parte da trilha sonora.

Com desembarque na capital previsto para hoje, Rodrigo, Gabriel e Franco Kuster, responsável pelo papel de João Barone, pretendem visitar a 104 Sul, quadra onde Herbert e Bi moravam na década de 1970. "A gente não tem como não remeter à capital na peça, até porque dois dos integrantes se conheceram aí", afirma Gustavo.

"Apesar de nenhum deles ter nascido na cidade, todo o embrião do Paralamas é de Brasília. Embora a banda efetivamente tenha sido criada com o Barone lá no Rio, pode se falar que eles são daí também", opina o idealizador.



Serviço

Sexta, às 20h, sábado, 16h e 20h, e domingo, 19h, no Teatro Nacional

Ingressos podem ser adquiridos na plataforma on-line Sympla, a partir de R$ 125 (meia-entrada)

Classificação indicativa: 12 anos.